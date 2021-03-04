Экс-пленники Кремля представили платформу, которая будет бороться за освобождение политзаключенных

4 марта, 2021, 14:52

Станислав Асеев, Владимир Балух, Эдем Бекиров, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Жемчугов, Александр Кольченко, Олег Сенцов, Роман Сущенко и другие экс-пленники объединили усилия для освобождения из плена заключенных Россией украинцев

Презентацию платформы транслировал " Центр гражданских свобод ".

Учредителями платформы являются 16 бывших политзаключенных, в частности Станислав Асеев, Владимир Балух, Эдем Бекиров, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Жемчугов, Александр Кольченко, Олег Сенцов, Роман Сущенко и другие.

"Платформа занимается борьбой за освобождение всех украинских граждан, находящихся за решеткой в результате агрессии РФ: политзаключенных, заложников, военнопленных. Мы также осуждаем незаконные, политически мотивированные преследования проукраинских активистов, патриотов Украины", - говорится в заявлении основателей платформы.

Они отметили, что открыты к сотрудничеству с украинскими и международными организациями, работающими над освобождением украинских политзаключенных.

"Мы хотим, чтобы вопросы освобождения политзаключенных постоянно были в фокусе общественного внимания, стали приоритетными и для органов украинской власти, и для наших друзей, партнеров за рубежом", - отметили основатели инициативы.

Бывший политзаключенный - режиссер Олег Сенцов заявил на презентации, что для ускорения освобождения узников нужно оказать давление на президента РФ Владимира Путина.

"Чтобы все международные разговоры, все международные мероприятия с участием России ... начинались с первого вопроса:" Когда освободят украинских политзаключенных? ", - пояснил он ..

В свою очередь участник боевых действий на Донбассе Герой Украины Владимир Жемчугов отметил, что цель платформы - напомнить всем, что война на Донбассе не завершена, и очень много украинцев находятся в плену.

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