Экс-глава итальянского правительства Ренци получил конверт с двумя гильзами

Об этом сообщает La Repubblica .

Конверт был направлен в Сенат, членом которого является Маттео Ренци. Никаких письменных сообщений в конверте не было. Все партии - от ультраправой "Лиги" до "Движения 5 звезд" - осудили атмосферу ненависти вокруг Ренци и выразили солидарность с ним.

Отметим, что Ренци возглавлял правительство Италии в 2014-2016 годах.

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