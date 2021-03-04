Экс-глава итальянского правительства Ренци получил конверт с двумя гильзами
4 марта, 2021, 09:15
Бывшему итальянскому премьеру Маттео Ренци прислали конверт с двумя гильзами от патронов для огнестрельного оружия
Об этом сообщает La Repubblica .
Конверт был направлен в Сенат, членом которого является Маттео Ренци. Никаких письменных сообщений в конверте не было. Все партии - от ультраправой "Лиги" до "Движения 5 звезд" - осудили атмосферу ненависти вокруг Ренци и выразили солидарность с ним.
Отметим, что Ренци возглавлял правительство Италии в 2014-2016 годах.
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