Детский омбудсмен предлагает создать в киберполиции подразделение по защите детей от опасного контента

4 марта, 2021, 17:53

В Украине предлагают создать в киберполиции отдельное подразделение для отслеживания угроз для детей в Интернете

Об этом заявил уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба во время пресс-конференции "Всемирный день против сексуальной эксплуатации. Как защитить ребенка", передает Укринформ .

"Нам важно сегодня также говорить о создании соответствующего "детского" подразделения в киберполиции", - подчеркнул он.

По его словам, такое подразделение должно отслеживать возможный опасный для детей контент.

Также он отметил, что, по данным исследований, 80% детей зарегистрированы в социальных сетях, и среди них каждый четвертый ребенок рассказал, что получала запрос, касающийся сексуального насилия и сексуальной эксплуатации.

Детский омбудсмен отметил, что хотя есть определенное ограничение доступа детей к соцсетям с 13 лет, но они регистрируются под разными аккаунтами, действенной верификации нет.

Кулеба отметил, что сейчас государства ищут возможности для защиты детей в Интернете.

"Относительно ТикТок - десятки тысяч обращений, по крайней мере в мой офис, от учителей, от родителей, о запрете вообще ТикТок. Была буквально на прошлой неделе информация, что я якобы выступил за запрет ТикТок - этого не было, но я ставил вопрос, что надо обсудить вопрос вообще с такими сетями, как ТикТок, что делать, потому что это обязанность государства защитить наших детей от вредного контента ", - скзав он.

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