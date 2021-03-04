Детский омбудсмен предлагает создать в киберполиции подразделение по защите детей от опасного контента
Об этом заявил уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба во время пресс-конференции "Всемирный день против сексуальной эксплуатации. Как защитить ребенка", передает Укринформ .
"Нам важно сегодня также говорить о создании соответствующего "детского" подразделения в киберполиции", - подчеркнул он.
По его словам, такое подразделение должно отслеживать возможный опасный для детей контент.
Также он отметил, что, по данным исследований, 80% детей зарегистрированы в социальных сетях, и среди них каждый четвертый ребенок рассказал, что получала запрос, касающийся сексуального насилия и сексуальной эксплуатации.
Детский омбудсмен отметил, что хотя есть определенное ограничение доступа детей к соцсетям с 13 лет, но они регистрируются под разными аккаунтами, действенной верификации нет.
Кулеба отметил, что сейчас государства ищут возможности для защиты детей в Интернете.
"Относительно ТикТок - десятки тысяч обращений, по крайней мере в мой офис, от учителей, от родителей, о запрете вообще ТикТок. Была буквально на прошлой неделе информация, что я якобы выступил за запрет ТикТок - этого не было, но я ставил вопрос, что надо обсудить вопрос вообще с такими сетями, как ТикТок, что делать, потому что это обязанность государства защитить наших детей от вредного контента ", - скзав он.
- Напомним, 28 января в ЖК "Чайка" в Киевской области мальчик выпал с балкона и разбился насмерть .
- 2 февраля в Киеве с балкона 17-го этажа жилого дома упала девочка .
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- Правоохранители сообщили, что семиклассницы после просмотра видео из соцсети съели по 40 таблеток "дротаверин". В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка подозревает связь с опасными интернет "играми".
- 17 февраля СМИ сообщили, что в Умани Черкасской области двое восьмиклассниц попали в больницу с подозрением на отравление "дротаверин".
- Восьмиклассницы из Умани 17 февраля отравились не из-за челленджа, а "чтобы привлечь внимание", считают в полиции.
- Также 18 февраля в Киеве 15-летнего подростка госпитализировали в больницу с отравлением таблетками.
- В Ровно 11-летняя девочка выпила 40 таблеток парацетамола, сейчас она в реанимации.
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