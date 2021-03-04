Чисора спрогнозировал победителя следующего боя Усика

4 марта, 2021, 16:50

Британский тяжеловес Дерек Чисора сумел назвать фаворита поединка Александр Усик - Джо Джойс

Об этом сообщает Fightnews .

По словам Чисоры, и Усик, и Джойс могут победить в очной встрече.

"Это отличный бой для них. Но статус обязательного претендента в этой игре ничего не значит. Он означает, что ты просто остаешься обязательным претендентом в течение следующих пяти лет. Вопрос в том, что приносит деньги в игру, когда ты находишься на вершине. Когда ты ее достиг, то обязательные претенденты на самом деле ничего не значат. У каждого есть шанс в этом поединке. Джо Джойс может поймать Усика в неудачный для Александра день. И Усик тоже может поймать Джойса в неудачный для Джо день " , - сказал Дерек Чисора.

Усик и Джойс должны встретиться в поединке за пояс "временного" чемпиона мира по версии WBO (Всемирной боксерской организации).

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет Джошуа. WBO санкционировала его бой за "временный" пояс против второго номера рейтинга организации Джо Джойса, чтобы сделать возможным поединок за звание абсолютного чемпиона мира между британцами Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Украинец Александр Усик 31 октября 2020 года в Лондоне победил Дерека Чисору по очкам в своем втором поединке в супертяжелом весе.

Напомним, 4 марта промоутер Джо Джойса Фрэнк Уоррен заявил, что о поединке британца против украинца Александра Усика будет объявлено на следующей неделе .

После этого Джо Джойс обратился к Александру Усику перед предстоящим боем с помощью его любимого выражения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb