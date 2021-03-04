Часть птиц в "Аскании-Новой" погибла из-за яда против грызунов, - Госпотребслужба
Об этом сообщает сайт ведомства.
В образцах патологоанатомического материала, отобранного от погибшей птицы, выявлен бродифакум. Это антикоагулянт из группы кумаринов, что применяется как яд против всех видов грызунов. Обнаруженные концентрации являются токсикологически значимыми для различных видов птиц и могут указывать на возможность их смертельного отравления ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что бродифакум обнаружили в образцах зерна.
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Исследование мертвых птиц, которых обнаружили 23 февраля, проводил Научный Центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя.
Об отравлении 218 серых журавлей сообщали в январе, исследования продолжаются.
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