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Белановский ГОК приобрел автомобиль скорой помощи для медиков Кременчуга

Белановский ГОК (БГОК, Ferrexpo Belanovo Mining, FBM, входит в Группу Ferrexpo) продолжает оказывать поддержку медицинским учреждениям Полтавской области
В этот раз для нужд коммунального некоммерческого предприятия "Больница интенсивного лечения "Кременчугская" (Кременчугская 3-я городская больница) был передан современный автомобиль скорой помощи Citroen Jumper. Стоимость автомобиля, полностью оснащенного необходимым для оказания помощи жителям региона оборудованием, составила более 1 млн. гривен.
 
"Автомобили подобного класса предназначены для обслуживания пунктов скорой медицинской помощи, проведения лечебных мероприятий силами врачебной бригады, транспортировки пациентов и мониторинга их состояния на догоспитальном этапе в городах и сельской местности. Вопрос оперативного оказания медицинской помощи является чрезвычайно важным, поэтому мы всегда будем содействовать улучшению материально-технической базы медицинских учреждений Кременчуга и других городов", - прокомментировал Генеральный директор Белановского ГОКа Юрий Химич.
 
Директор больницы Оксана Корлякова отметила важность и своевременность помощи со стороны предприятий Группы Ferrexpo. "Новый автомобиль скорой помощи даст возможность нам эффективней оказывать необходимую первичную помощь пациентам и скорее доставлять их в больницу в случае необходимости. От имени коллег и пациентов нашего медучреждения я искренне благодарна Белановскому ГОКу за эту помощь и постоянную готовность оказывать необходимую поддержку медикам", - добавила Оксана Корлякова.
 
Компания Ferrexpo постоянно изучает потребности медицинских учреждений, а также осуществляет мониторинг ситуации с уровнем заболеваемости коронавирусом в регионе, в котором предприятия ведут свою производственную деятельность, и оперативно реагирует на запросы медиков не только Полтавской области, а и всей Украины. 
 
Справка о компании:
 
Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.  Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2020 г. Компания произвела 11,2 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com.
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