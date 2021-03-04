Баскетболистка покормила во время матча младенца грудью и стала героиней вирусного фото
Об этом сообщает аргентинская женская баскетбольная лига в twitter.
Антонелла Гонсалес покормила свою дочь во время матча между ее "Рокаморой" и "Велес Сарсфилд" в чемпионате Аргентины. Баскетболистка в этот момент находилась на скамейке запасных, а один из журналистов сделал снимок, который в итоге стал вирусным.
Гонсалес призналась, что не ожидала такой бурной реакции в сети и выразила надежду, что ее пример поможет другим женщинам, которые после родов не верят в возвращение к профессиональной деятельности.
Матч завершился победой "Рокаморы" со счетом 61:44. Гонсалес набрала 8 очков.
"Que todas las madres sientan que se puede". Antonella González (Rocamora) se sorprendió con la viralización de la foto donde amamanta a su bebé en el entretiempo de un partido. Contó sus sacrificios y cómo coexisten las pasiones #LigaFemenina- La Liga Femenina (@LFBArgentina) March 1, 2021
https://t.co/DyncRi4eqe pic.twitter.com/I38595XocS
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