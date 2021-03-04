 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортБаскетболистка покормила во время матча младенца грудью и стала героиней вирусного фото

Баскетболистка покормила во время матча младенца грудью и стала героиней вирусного фото


фото: twitter.com/LFBArgentina
Аргентинская баскетболистка Антонелла Гонсалес покормила во время матча 11-месячную дочь грудью и вызвала бурную реакцию в соцсетях

Об этом сообщает аргентинская женская баскетбольная лига в twitter.

Антонелла Гонсалес покормила свою дочь во время матча между ее "Рокаморой" и "Велес Сарсфилд" в чемпионате Аргентины. Баскетболистка в этот момент находилась на скамейке запасных, а один из журналистов сделал снимок, который в итоге стал вирусным.

Гонсалес призналась, что не ожидала такой бурной реакции в сети и выразила надежду, что ее пример поможет другим женщинам, которые после родов не верят в возвращение к профессиональной деятельности.

Матч завершился победой "Рокаморы" со счетом 61:44. Гонсалес набрала 8 очков.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 марта, 2021 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать