Амнистия капитала и антиоффшорный закон позволят государству "отбелить" $ 20 млрд, которые находятся в оффшорах и под матрасами, - Гетманцев
Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в программе "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV
"Мы вводим с 2022 года автоматический обмен налоговой информации. Украина будет знать абсолютно обо всех своих резидентов, активы в какой стране находятся. С другой стороны, в следующем году мы вводим в полном объеме антиоффшорный закон. И этот закон не позволит большому и среднему бизнесу уклоняться от налогообложения с использованием низконалоговых юрисдикций ", - отметил нардеп.
На вопрос Яцкив, сколько государство может получить от амнистии капитала, Гетманцев ответил: "Я рассчитываю на то, что "отбелить"мы сможем около $ 20 млрд, если это удастся. Это то, что показывают декларации. По расчетам у людей на руках и где-то под матрасами находится $ 40-50 млрд, то есть наличных внутри страны. При этом есть еще средства, находящиеся за рубежом ".
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Напомним, в январе этом году Верховная Рада Украины проголосовала за закон , который содержит антиоффшорные нормы и увеличивает максимально допустимую сумму доходов, чтобы работать на упрощенной системе налогообложения.
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Этим законом вводятся международные стандарты налогового контроля для всех участников международной торговли и имплементация норм, предусмотренных Планом противодействия практикам размывание налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS), реформирование института финансовой ответственности и усовершенствования процедуры администрирования налогов и сборов.
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