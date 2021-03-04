40 американских сенаторов призвали Байдена ввести новые санкции против "Северного потока-2"
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо президента США .
"В случае его завершения, трубопровод сделает американских союзников и партнеров в Европе более восприимчивыми к принуждению и злонамеренному влиянию Москвы", - говорится в письме.
Сенаторы просят администрацию Байдена использовать все инструменты для дополнительных санкций.
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"Неспособность администрации определить и ввести новые санкции свидетельствует о ее готовности позволить президенту Путину взять под контроль поставки газа в Европу и усилить свое геополитическое влияние", - добавили сенаторы.
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