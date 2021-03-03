Зеленский ветировал закон о портале для обличителей коррупции

3 марта, 2021, 21:10

Об этом сообщает сайт президента.

"Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" по упорядочению отдельных вопросов защиты обличителей", - рассказали в ОПУ.

Документом вводится функционирования Единого портала сообщений обличителей как базы данных, в которую будет вноситься сообщенная обличителями информация о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также информация о лицах, имеющих статус обличителей.

В ОП подчеркнули, что цели обработки данных об обличителях законом не определяются, не регулируются также вопросы объема данных, которые будут вноситься в Единый портал. Также сообщается, что не определен порядок защиты таких данных, случаи, основания и круг лиц, которым будет предоставляться доступ к ним.

В Офисе главы государства отметили, что такой подход не соответствует Конституции, согласно которой не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия.

"Вето применено из-за предложения вносить обличителей в Единый реестр, но не предусмотрено никакой защиты прав обличителей. Мы должны защитить обличителей, изменить подход с точки зрения их безопасности, как в цивилизованных странах. Любой человек имеет право обратиться в правоохранительные органы, чтобы сообщить о коррупционных действиях", - сказал президент.