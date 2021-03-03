Виновные в сливе дела "вагнеровцев" представители украинской власти должны быть наказаны, - Княжицкий об инициативе Порошенко о создании ВСК
Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV .
"Я поддерживаю обращение Порошенко о создании ВСК по делу "вагнеровцев". Оно логично. Я вспоминаю, как после начала российско-украинской войны журналист "Еспресо" попал в плен. И мне тоже приходилось общаться в том числе с россиянами, представителями агрессора, ведь главное, чтобы наш журналист оказался дома. И это произошло. Поэтому, по-человечески, я это абсолютно понимаю", - отметил Княжицкий
Народный депутат сообщил, что сомневается, что фракция "Слуга народа" даст своего представителя во временную следственную комиссию по срыву спецоперации по захвату наемников ЧВК Вагнера: "Они боятся этого как огня, ведь очевидно, что эта спецоперация была. И когда советник главы Офиса президента Арестович вдруг начал рассказывать, что Порошенко все это сделал и Порошенко во всем виноват, то звучит это по крайней мере смешно. Так что, пока они этого не хотят, но этого надо требовать".
"5-й президент Украины Петр Порошенко говорит, что сам инициировал "дело вагнеровцев", а западные исследователи Bellingcat говорят, что будут делать об этом фильм, то очевидно, что эта ситуация была. Очевидно, что представители действующей украинской власти виноваты в том, что эта крупная международная операция была сорвана. Очевидно, что они должны быть наказаны. И мелкой местью выглядит то, что сняли охрану с Бурбы, который возглавлял внешнюю разведку и имел отношение к этой операции. Поэтому для того, чтобы эти омерзительные вещи каким-то образом оттенить, мне кажется, и поднимается тема с Медведчуком: с неизвестно кем, каким образом и для чего записанными разговорами", - отметил нардеп.
Княжицкий также добавил, что слив "пленок Медведчука-Суркова" - типичная манипуляция российских спецслужб для возмущения и провокации, поскольку нельзя доказать достоверность этих разговоров.
- Напомним, "Европейская Солидарность" считает, что к утечке "пленок Медведчука-Суркова" причастен заместитель председателя Офиса президента Андрей Смирнов.
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