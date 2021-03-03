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Espreso.tvОбществоВозле Водяного оккупанты открывали огонь из гранатометов, зафиксировано пролет беспилотника через линию разграничения

Возле Водяного оккупанты открывали огонь из гранатометов, зафиксировано пролет беспилотника через линию разграничения

За прошедшие сутки, 2 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Вблизи поселка Желтое, недалеко от города Счастье, был зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения, вовремя было подавлено средствами РЭБ. С начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили договоренности достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске. Так, районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали прицельный огонь из автоматических станковых и противотанковых гранатометов ", - говорится в сообщении.

Потерь и раненых среди защитников нет.

Основной целью действий российско-оккупационных войск остается провоцирование Вооруженных Сил Украины на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников.

В дальнейшем продолжается препятствование работе СММ ОБСЕ. Так мини БПЛА Миссии потерпел препятствий во время мониторинга ОРДЛО в районе населенных пунктов Каштановый и Петровское недалеко от Донецка.

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