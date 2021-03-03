Во Франции приняли важное решение по матчу отбора ЧМ-2022 против Украины

3 марта, 2021, 11:45

Стартовый матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 по футболу между сборными Франции и Украины состоится в Сен-Дени без зрителей

Об этом сообщает L'Equipe .

По информации издания, матч отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Франции и Украины пройдет без зрителей.

Федерация футбола Франции рассчитывала, что на игре, которая запланирована на 24 марта, смогут присутствовать 30 процентов зрителей. Однако, власти отказались пускать болельщиков на стадион «Стад де Франс", в пригороде Парижа - Сен-Дени.

Сейчас в регионе действует запрет на посещение массовых мероприятий.

7 декабря стало известно, что в квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

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