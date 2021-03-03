Внешняя торговля Украины с начала года выросла на 4%, - Гостаможня
Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины.
Согласно сообщению, внешний товарооборот Украины в январе-феврале увеличился на 4,4% по сравнению с январем-февралем 2020 года. При этом импорт вырос на 4,5% до $ 9,09 млрд, а экспорт - на 4,4% до почти $ 8,5 млрд.
Отмечается, что всего Украина экспортировала черные металлы - на $ 764, 8 млн и зерновые культуры - на $ 754, 4 млн. Основными торговыми партнерами при этом были Китай, Польша и Турция.
За отчетный период Украина больше импортировала минеральные топлива, нефть и продукты ее переработки - на $ 1,87 млрд. Основными странами-экспортерами за два месяца стали Китай, Германия и Российская Федерация.
- Напомним, товарооборот Украины в 2020 году сократился на 6% и составил $ 103, 4 млрд.
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