Верховный суд открыл еще 4 дела по обжалованию указа Зеленского о закрытии "каналов Медведчука"

Так, 1 марта суд открыл производство по иску ООО "Новости 24 часа" (NewsOne). Дело начнут рассматривать 29 марта.

Производство по иску ООО "Телерадиокомпания"112-ТВ" было открыто 2 марта. Это дело начнут рассматривать 12 апреля.

3 марта, суд открыл производство по делу по иску ООО "Лидер ТВ" (112) и по иску ООО "Новый формат ТВ" (112 канал). Дела начнут рассматривать 29 марта и 5 апреля в 11:00.

В то же время суд оставил без движения исковое заявление по делу № 9901/39/21 из-за обнаружения недостатков. Суд предоставил истцу 10 дней для устранения выявленных недостатков.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

11 февраля Верховный суд принял к рассмотрению иск по указу президента Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов 112 Украина, NewsOne, ZIK.

Кассационный суд в составе Верховного суда открыл производство по иску, который оспаривает введение санкций в отношении 112 Украина, ZIK и NewsOne.