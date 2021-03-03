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Espreso.tvОбществоВерховный суд открыл еще 4 дела по обжалованию указа Зеленского о закрытии "каналов Медведчука"

Верховный суд открыл еще 4 дела по обжалованию указа Зеленского о закрытии "каналов Медведчука"


фото: vajr.info
Верховный суд открыл еще четыре дела по обжалованию указа президента Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Так, 1 марта суд открыл производство по иску ООО "Новости 24 часа" (NewsOne). Дело начнут рассматривать 29 марта.

Производство по иску ООО "Телерадиокомпания"112-ТВ" было открыто 2 марта. Это дело начнут рассматривать 12 апреля.

3 марта, суд открыл производство по делу по иску ООО "Лидер ТВ" (112) и по иску ООО "Новый формат ТВ" (112 канал). Дела начнут рассматривать 29 марта и 5 апреля в 11:00.

В то же время суд оставил без движения исковое заявление по делу № 9901/39/21 из-за обнаружения недостатков. Суд предоставил истцу 10 дней для устранения выявленных недостатков.

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