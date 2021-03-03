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Espreso.tvОбществоВакцины от COVID-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca идентичны, - посол Великобритании

Вакцины от COVID-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca идентичны, - посол Великобритании


фото: reuters
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симонс заявила, что Covishield - это лицензионное название вакцины Oxford-AstraZeneca, произведенной в Индии

Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симонс в Twitter.

"Вакцина от COVID-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 идентичны. Covishield - это лицензионное название AZD1222, произведенной в Индии. Предположение, что вакцины AZ/Covishield, используемые в Украине, отличаются по формуле, категорически неправильно", - пояснила госпожа посол.

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