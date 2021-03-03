Вакцины от COVID-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca идентичны, - посол Великобритании
3 марта, 2021, 17:58
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симонс заявила, что Covishield - это лицензионное название вакцины Oxford-AstraZeneca, произведенной в Индии
Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симонс в Twitter.
"Вакцина от COVID-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 идентичны. Covishield - это лицензионное название AZD1222, произведенной в Индии. Предположение, что вакцины AZ/Covishield, используемые в Украине, отличаются по формуле, категорически неправильно", - пояснила госпожа посол.
Вакцины: фактчек. Вакцина от COVID-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 идентичны. Covishield - это лицензионная название AZD1222, произведенной в Индии. Предположение, что вакцины AZ / Covishield, используемых в Украине, отличаются по формуле, категорически неправильно.- Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) March 3, 2021
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