Вакцины от COVID-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca идентичны, - посол Великобритании

3 марта, 2021, 17:58

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симонс заявила, что Covishield - это лицензионное название вакцины Oxford-AstraZeneca, произведенной в Индии

Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симонс в Twitter.

"Вакцина от COVID-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 идентичны. Covishield - это лицензионное название AZD1222, произведенной в Индии. Предположение, что вакцины AZ/Covishield, используемые в Украине, отличаются по формуле, категорически неправильно", - пояснила госпожа посол.

Вакцины: фактчек. Вакцина от COVID-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 идентичны. Covishield - это лицензионная название AZD1222, произведенной в Индии. Предположение, что вакцины AZ / Covishield, используемых в Украине, отличаются по формуле, категорически неправильно. - Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) March 3, 2021

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