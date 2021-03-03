В зоне ООС оккупанты ранили украинского военного
Об этом сообщает в Fcebook пресс служба оперативно-тактической группировки "Север".
Захватчики применили подствольный гранатомет и стрелковое оружие. В результате обстрела один украинский военнослужащий получил пулевое ранение. Военного оперативно госпитализировали, состояние его здоровья удовлетворительное.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - отметили в пресс-службе ОТУ "Север".
На вражеские обстрелы бойцы ООС ответили огнем.
Сегодня, 3 марта, недалеко от населенного пункта Причепиловка, что в районе ответственности оперативно-тактического ...Опубликовано ОТУ «Север» Среда, 3 марта 2021 г.
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