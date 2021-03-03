В Ираке ракетами обстреляли американскую базу, по меньшей мере один погибший

3 марта, 2021, 13:07

В среду, 3 марта, по авиабазе Айн Аль-Асад в Ираке, где дислоцированы американские военнослужащие, был нанесен ракетный удар. Известно по меньшей мере об одной жертве

Как сообщил Reuters представитель оперативного командования Багдада, по военному объекту было выпущено около 13 ракет с позиций, расположенных примерно в 8 км от базы.

Два других источника в службах безопасности Ирака и правительстве сообщили, что ракеты были запущены из района Байадер, к западу от Багдада.

По информации источников AFP, во время атаки от сердечного приступа умер гражданский подрядчик, который работал с возглавляемой США коалиции в Ираке.

#UPDATES A civilian contractor with the US-led coalition in Iraq died of a heart attack during a rocket attack on the sprawling Ain al -Assad air base, Iraqi and Western security sources say pic.twitter.com/Kbikc39tzS - AFP News Agency (@AFP) March 3, 2021

Это второй ракетный обстрел в Ираке за последний месяц. 16 февраля в результате ракетного обстрела военной базы К1 на севере Ирака погиб гражданский подрядчик и был ранен военнослужащий США.

Новый удар по американским позициям в Ираке нанесли за два дня до визита Папы Римского Франциска в эту страну

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