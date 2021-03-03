В Украине появится первый легальный букмекер

3 марта, 2021, 12:22

Первую лицензию на организацию и осуществление букмекерской деятельности получила компания "Париматч"

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

Согласно сообщению, КРАИЛ выдала первую лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности компании "Париматч".

Отмечается, что вскоре компания сможет начать работу по лицензии.

Напомним, ранее "Париматч" заплатил за лицензию на осуществление букмекерской деятельности 180 млн грн.

Ранее ООО "Париматч" получило лицензию на проведение азартных игр в интернете.

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