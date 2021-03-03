В Украине появится первый легальный букмекер
3 марта, 2021, 12:22
Первую лицензию на организацию и осуществление букмекерской деятельности получила компания "Париматч"
Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).
Согласно сообщению, КРАИЛ выдала первую лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности компании "Париматч".
Отмечается, что вскоре компания сможет начать работу по лицензии.
- Напомним, ранее "Париматч" заплатил за лицензию на осуществление букмекерской деятельности 180 млн грн.
- Ранее ООО "Париматч" получило лицензию на проведение азартных игр в интернете.
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