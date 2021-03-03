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Espreso.tvЭкономикаВ Украине появится первый легальный букмекер

В Украине появится первый легальный букмекер


фото: starbom
Первую лицензию на организацию и осуществление букмекерской деятельности получила компания "Париматч"

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

Согласно сообщению, КРАИЛ выдала первую лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности компании "Париматч".

Отмечается, что вскоре компания сможет начать работу по лицензии.

  • Напомним, ранее "Париматч" заплатил за лицензию на осуществление букмекерской деятельности 180 млн грн.
  • Ранее ООО "Париматч" получило лицензию на проведение азартных игр в интернете.

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