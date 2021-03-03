В ТКГ договорились о создании группы с участием международных экспертов для мониторинга экологической ситуации в зоне конфликта

3 марта, 2021, 19:16

В украинской делегации заявили, что в ТКГ предварительно договорились о создании рабочей группы по мониторингу экологической ситуации в районе конфликта

Об этом сообщили на странице делегации в Telegram.

3 марта, в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций.

"Сторонам удалось предварительно договориться о создании рабочей группы по мониторингу экологической ситуации в районе конфликта, в которую должны войти международные эксперты и профильные представители ТКГ (из экономической подгруппы)", - говорится в сообщении.

Так, глава украинской делегации Леонид Кравчук начал заседание с протеста против обнародованного Интернет-ресурсом т.н. "Народной милиции ДНР" сообщения о "...получении разрешения на ведение предупредительного огня для подавления огневых точек противника" и фактов нарушения режима прекращения огня со стороны российской стороны.

"Мы расцениваем данное заявление и такие действия как угрозу одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнение Минских договоренностей", - сказал он.

Отмечается, что украинская делегация продолжает сосредотачивать усилия на реализации следующих мероприятий:

- сохранение режима прекращения огня;

- беспрепятственный доступ МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам;

- освобождение удерживаемых лиц;

- разблокировка российской стороной работы КПВВ;

- обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины;

- допуск представителей МАГАТЭ на оккупированные территории для обеспечения проведения инспекции ядерных объектов на временно оккупированных территориях.

Также стороны приветствовали пропуск гуманитарного конвоя ООН на территорию оккупированных районов через КПВВ "Счастье".

"Наша сторона продолжает настаивать на необходимости достичь договоренности в рамках ТКГ о направлении инспекторов МАГАТЭ на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Следующее заседание ТКГ запланировано на 17 марта.

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