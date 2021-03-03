В Польше будут производить американскую вакцину от коронавируса

3 марта, 2021, 14:07

Польская биотехнологическая компания Mabion SA с Лодзинского воеводства подписала соглашение с американской компанией Novavax, которая позволит наладить технологическую линию по производству в стране вакцины против коронавируса NVX-CoV2373

О подписании соответствующих соглашений с американской стороной и Польским фондом развития сообщили в среду в Mabion SA .

"Mabion 3 марта подписал соглашение с Novavax. На ее основании в первой половине этого года компания получит технологию (по производству вакцины - ред.), А затем будет изготовлено техническую серию субстанции, которая является главным компонентом вакцины. После положительного завершения тестов и получения компанией Novavax разрешений на допуск NVX-CoV2373 Mabion и Novavax начнут переговоры по заключению соглашений и потенциальных заказов на коммерческое производство ", - сообщает Mabion SA.

Компания заключила также соглашение с государственной институцией - Польским фондом развития - в соответствии с которой будет выделено 40 млн злотых (более 10 млн долл.) На финансирование создания технологической линии по производству этой вакцины.

После появления информации о подписании соглашения акции Mabion SA на Варшавской фондовой бирже в среду утром выросли более чем на 40%.

Вакцина NVX-CoV2373 является дводозовой и должна храниться при температуре от 2 до 8 ° C. В декабря 2020 года в США и Мексике начался третий этап тестирования вакцины. На сегодня она находится на этапе утверждения и получения необходимых сертификатов.

По оценкам компании Novavax, эффективность этой вакцины против COVID-19 составляет более 89%. В то же время клинические исследования в ЮАР показали, что ее эффективность против "южноафриканской" мутации коронавируса составляет 50-60%.

Правительство Канады в конце февраля подписал с Novavax предварительное соглашение о производстве в Монреале этой вакцины.

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