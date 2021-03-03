В ОАСК обжаловали назначение нового председателя Госкосмоса Тафтая

3 марта, 2021, 18:38

В Окружном административном суде Киева оспаривают назначение Владимира Тафтая председателем Государственного космического агентства

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск о назначении на должность председателя Государственного космического агентства Украины (ГКА)", - говорится в сообщении.

Ответчиками указаны Национальное агентство по вопросам государственной службы, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и Кабмин.

Истец считает, что ведомства нарушили порядок назначения на должности госслужбы на период карантина по срокам и объявлению о подборе на вакантную должность председателя ДКА.

Истец просит суд признать такие действия ведомств противоправными. Он также хочет, чтобы суд признал противоправным распоряжение КМУ о назначении Тафтая главой ДКА и обязал правительство провести повторный конкурс на должность.

Сейчас суд решает, открывать ли производство по административному делу.

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