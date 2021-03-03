В ОАСК обжаловали назначение нового председателя Госкосмоса Тафтая
Об этом сообщает пресс-служба суда.
"Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск о назначении на должность председателя Государственного космического агентства Украины (ГКА)", - говорится в сообщении.
Ответчиками указаны Национальное агентство по вопросам государственной службы, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и Кабмин.
Истец считает, что ведомства нарушили порядок назначения на должности госслужбы на период карантина по срокам и объявлению о подборе на вакантную должность председателя ДКА.
Истец просит суд признать такие действия ведомств противоправными. Он также хочет, чтобы суд признал противоправным распоряжение КМУ о назначении Тафтая главой ДКА и обязал правительство провести повторный конкурс на должность.
Сейчас суд решает, открывать ли производство по административному делу.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти