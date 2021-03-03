В Нидерландах около центра по тестированию на Covid-19 прогремел взрыв

3 марта, 2021, 10:57

В среду утром, 3 марта, у здания центра по тестированию на Covid-19 в нидерландском городе Бовенкарспел в провинции Северная Голландия прогремел взрыв

Об этом говорится в сообщении местной полиции в Twitter .

В результате взрыва ударная волна выбила окна в близлежащих зданиях, однако никто из людей не пострадал.

Сейчас территорию вокруг центра оцеплен. Предварительно, взрыв был преднамеренным.

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