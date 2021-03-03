В Мьянме от пуль хунты погибли уже 24 протестующих
3 марта, 2021, 14:02
По меньшей мере 24 человека погибли в Мьянме в результате протестов в ответ на военный переворот в стране 1 февраля
Об этом сообщает Reuters .
По данным свидетелей, два человека погибли во время столкновений с полицией в городе Мандалай. Также о погибшем сообщили в городе Янгон после того, как полиция открыла огонь в сторону протестующих.
В центральном городе Мьинджан был застрелен четвертый протестующий.
Местные СМИ отмечают, что еще около 300 человек были задержаны.
Только вчера министры иностранных дел стран Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (ASEAN) призвали к сдержанности и диалогу для урегулирования кризиса в Мьянме.
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- Напомним, 1 февраля 2021 года вооруженные силы Мьянмы ввели чрезвычайное положение сроком на год и сместили руководство страны. Военные задержали президента Вин Мин и лидера правящей партии Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает должность государственного советника.
- Во время военного переворота временным президентом Мьянмы был назначен командующий вооруженными силами старший генерал Мин Аунг Хлайн.
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