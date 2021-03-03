В Мьянме от пуль хунты погибли уже 24 протестующих

3 марта, 2021, 14:02

По меньшей мере 24 человека погибли в Мьянме в результате протестов в ответ на военный переворот в стране 1 февраля

Об этом сообщает Reuters .

По данным свидетелей, два человека погибли во время столкновений с полицией в городе Мандалай. Также о погибшем сообщили в городе Янгон после того, как полиция открыла огонь в сторону протестующих.

В центральном городе Мьинджан был застрелен четвертый протестующий.

Местные СМИ отмечают, что еще около 300 человек были задержаны.

Только вчера министры иностранных дел стран Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (ASEAN) призвали к сдержанности и диалогу для урегулирования кризиса в Мьянме.

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