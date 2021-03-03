В Киеве водитель потерял сознание за рулем и погиб в результате ДТП

3 марта, 2021, 16:02

3 марта в Киеве на Березняках водитель потерял сознание за рулем и врезался в другой автомобиль. Медики в течение 40 минут пытались реанимировать мужчину, но безрезультатно

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

На столичных Березняках произошло ДТП. Как удалось узнать Вартовым.Еспресо, по предварительным данным - водитель Chevrolet Cruze двигался со стороны Дарницкого шоссе и потерял сознание за рулем. В результате неуправляемый автомобиль выехал на встречную полосу, где протаранил BMW.

По словам водителя BMW, она ищздали видела, что на нее хаотично движется автомобиль, поэтому "сдала" назад, но избежать столкновения не удалось.

Свидетели вызвали скорую помощь, а в это время вытащили водителя Шевроле и пытались оказать ему помощь на месте. "Экстренка" долго не ехала, поэтому прохожие побежали к спорткомплексу (который находится неподалеку), там дежурили медики, которых направили к месту инцидента. Врачи, около 40 минут боролись за жизнь 62-летнего мужчины, но безрезультатно. Он, не приходя в сознание, скончался на месте.

Водитель БМВ значительных травм не получила.

На месте работают правоохранители, которые и установят детали происшествия.

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