В Киеве обокрали автомобиль главы САП Грищука

3 марта, 2021, 17:08

В Киеве неизвестные ограбили автомобиль исполняющего обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука

Эту информацию Укринформа подтвердили в пресс-службе полиции столицы.

"Был такой факт, и было начато уголовное производство по части 3 статьи 185 (кража) УК", - сообщили в полиции Киева.

По данным источника УП, злоумышленники разбили стекло двери Land Rover Discovery, припаркованного на улице Елены Телиги в Шевченковском районе, и украли видеорегистратор.