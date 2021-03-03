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Espreso.tvОбществоВ Киеве обокрали автомобиль главы САП Грищука

В Киеве обокрали автомобиль главы САП Грищука


фото: nikvesti
В Киеве неизвестные ограбили автомобиль исполняющего обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука

Эту информацию Укринформа подтвердили в пресс-службе полиции столицы.

"Был такой факт, и было начато уголовное производство по части 3 статьи 185 (кража) УК", - сообщили в полиции Киева.

По данным источника УП, злоумышленники разбили стекло двери Land Rover Discovery, припаркованного на улице Елены Телиги в Шевченковском районе, и украли видеорегистратор.

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