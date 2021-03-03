В Красную книгу Украины внесут 171 новый вид животных, - Миндовкилля
3 марта, 2021, 19:41
Министерство юстиции Украины утвердило перечень видов животных, которых занесут в четвертую редакцию Красной книги Украины
Об этом сообщает пресс-служба министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Обновленный перечень включает 687 видов животных. Список содержит 14 видов кольчатых червей (в предыдущем списке - 8 видов), моллюсков - 53 (19), членистоногих - 357 (263), хордовых - 260 (245).
Среди новых видов в Красной книге 3 вида кольчатых червей; 36 - моллюсков; 112 - членистоногих; 17 хордовых.
Новые животные: рак толстопалый; водомерка наяда; коконопряд золотистый; веретенник большой; тритон гребенчатый; ящерица Линдгольма; бычок Штайница; речной угорь; обыкновенный подуст; суслик малый.
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