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Espreso.tvОбществоВ Красную книгу Украины внесут 171 новый вид животных, - Миндовкилля

В Красную книгу Украины внесут 171 новый вид животных, - Миндовкилля

Министерство юстиции Украины утвердило перечень видов животных, которых занесут в четвертую редакцию Красной книги Украины

Об этом сообщает пресс-служба министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Обновленный перечень включает 687 видов животных. Список содержит 14 видов кольчатых червей (в предыдущем списке - 8 видов), моллюсков - 53 (19), членистоногих - 357 (263), хордовых - 260 (245).

Среди новых видов в Красной книге 3 вида кольчатых червей; 36 - моллюсков; 112 - членистоногих; 17 хордовых.

Новые животные: рак толстопалый; водомерка наяда; коконопряд золотистый; веретенник большой; тритон гребенчатый; ящерица Линдгольма; бычок Штайница; речной угорь; обыкновенный подуст; суслик малый.

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