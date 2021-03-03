В Херсоне попрощались с погибшим в зоне ООС морпехов
3 марта, 2021, 19:34
Церемония прощания с погибшим младшим сержантом морской пехоты 32-летним Сергеем Моисеенко состоялась в Херсоне
Об этом сообщает пресс-служба ОГА.
На церемонию пришли родственники, побратимы, граждане, а также представители власти.
Моисеенко был младшим сержантом 1 взвода, 1 роты воинской части А2777 морской пехоты. Выполняя боевую задачу, он погиб в результате обстрела оккупантов.
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