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Espreso.tvОбществоВ Херсоне попрощались с погибшим в зоне ООС морпехов

В Херсоне попрощались с погибшим в зоне ООС морпехов


фото: khoda.gov.ua
Церемония прощания с погибшим младшим сержантом морской пехоты 32-летним Сергеем Моисеенко состоялась в Херсоне

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

На церемонию пришли родственники, побратимы, граждане, а также представители власти.

Моисеенко был младшим сержантом 1 взвода, 1 роты воинской части А2777 морской пехоты. Выполняя боевую задачу, он погиб в результате обстрела оккупантов.

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