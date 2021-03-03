В Чернигове 17-летнего лицеиста побил помощник воспитателя, парень потерял селезенку

Об этом сообщила пресс-служба Черниговской областной прокуратуры.

"По предварительным данным, работник лицея (помощник воспитателя) после вечерней проверки нанес удар кулаком 17-летнему лицеисту. Через несколько дней несовершеннолетнего госпитализировали и прооперировали, удалив поврежденный орган в одной из черниговских больниц", - говорится в сообщении.

По факту нанесения телесных повреждений открыто уголовное производство (ч. 1 ст. 121 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.

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