В Чернигове 17-летнего лицеиста побил помощник воспитателя, парень потерял селезенку
3 марта, 2021, 14:40
В Черниговском лицее с усиленной физической подготовкой помощник воспитателя ударил ученика, в результате чего лицеисту удалили поврежденный орган
Об этом сообщила пресс-служба Черниговской областной прокуратуры.
"По предварительным данным, работник лицея (помощник воспитателя) после вечерней проверки нанес удар кулаком 17-летнему лицеисту. Через несколько дней несовершеннолетнего госпитализировали и прооперировали, удалив поврежденный орган в одной из черниговских больниц", - говорится в сообщении.
По факту нанесения телесных повреждений открыто уголовное производство (ч. 1 ст. 121 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.
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