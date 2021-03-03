Увольняем по полтора полицейских в день, - Аваков

3 марта, 2021, 07:59

Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что из рядов Нацполиции ежедневно в среднем увольняют по "полтора полицейских"

Об этом Аваков рассказал в эфире программы "В гостях у Гордона", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не живем в идеальном обществе. Я когда-то говорил: по средней статистике, мы увольняем полтора полицейских в день. Это механизм, который сейчас существует. Но я вам сказал: у нас в целом в МВД 360 тысяч - в полиции, ну, около 120 тысяч человек находится. То есть огромный организм, который постоянно живет и постоянно требует изменений. Конечно, есть негодяи. Да, вспомните ситуацию в Кагарлыке ", - сказал министр.

Также Аваков отметил, что в полиции есть проблема с кадрами, поскольку не всем людям подходит такая профессия.

"Люди везде разные. Просто ты когда приглашаешь молодого парня или девушку, они с горящими глазами, приступают к работе в киберполиции или в патрульной полиции и видят себе, так сказать систему идеалов. Да? А потом - проза жизни. Трупы, кровь, вонь. Ну, это нормально: что многие люди не для этого. Они для других профессий предназначены. Они идут. А есть такие, которые чувствуют себя в таких вызовах нормально ", - сказал он.

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