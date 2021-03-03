Умер российский футбольный комментатор, работавший на украинском ТВ
3 марта, 2021, 11:11
На 60-м году жизни скончался российский футбольный комментатор Юрий Розанов, который работал на украинском телеканале "Футбол"
Об этом сообщил комментатор Михаил Моссаковский в twitter.
Розанов боролся с онкологическим заболеванием. В прошлом году сам комментатор рассказал, что в определенный момент пошел на поправку, однако затем у него обнаружили новые злокачественные образования.
Розанов работал на телевидении и радио. Комментировал преимущественно футбольные и хоккейные матчи. С 2012 до 2014 года работал на украинском телеканале "Футбол 1".
Сотрудничал с EA Sports и был голосом популярного футбольного симулятора FIFA.
Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать.- Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) March 3, 2021
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