Укрзализныця и Укравтодор договорились достроить Дарницкий мост в Киеве до конца года
Об этом пишет Интерфакс-Украина .
Согласно сообщению, председатель Укравтодора Александр Кубраков подписал меморандум с председателем правления Укрзализныци Владимиром Жмаком по достройке Дарницкого моста в Киеве.
По словам заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, работы начнутся уже летом и продлятся до конца 2021 года. Он отметил, что на мосту необходимо доработать освещения и съезды на левом берегу Днепра.
Он также напомнил, что Укравтодор готов также в сжатые сроки завершить строительство Подольско-Воскресенского моста, если киевская власть согласится передать ему этот проект со своего баланса.
В издании напомнили, что в 2018 году Министерство инфраструктуры оценивало стоимость достройки Дарницкого моста в 30 млн евро.
По завершению строительства Подольско-Воскресенского моста, то Кубраков в феврале оценил срок работ в один строительный сезон.
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что передача Подольско-Воскресенского моста на баланс "Укравтодора" значительно отсрочит его достройку, пока пройдут все бюрократические процедуры, предусмотренные законом. По словам городского головы, сроки введения моста несколько сместились из-за пандемии, однако объект уже на финальной стадии строительства.
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