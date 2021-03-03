Укрзализныця и Укравтодор договорились достроить Дарницкий мост в Киеве до конца года

3 марта, 2021, 14:08

Укравтодор в 2021 году обещает достроить все съезды с Дарницкого железнодорожно-автомобильного моста в Киеве через Днепр

Об этом пишет Интерфакс-Украина .

Согласно сообщению, председатель Укравтодора Александр Кубраков подписал меморандум с председателем правления Укрзализныци Владимиром Жмаком по достройке Дарницкого моста в Киеве.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, работы начнутся уже летом и продлятся до конца 2021 года. Он отметил, что на мосту необходимо доработать освещения и съезды на левом берегу Днепра.

Он также напомнил, что Укравтодор готов также в сжатые сроки завершить строительство Подольско-Воскресенского моста, если киевская власть согласится передать ему этот проект со своего баланса.

В издании напомнили, что в 2018 году Министерство инфраструктуры оценивало стоимость достройки Дарницкого моста в 30 млн евро.

По завершению строительства Подольско-Воскресенского моста, то Кубраков в феврале оценил срок работ в один строительный сезон.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что передача Подольско-Воскресенского моста на баланс "Укравтодора" значительно отсрочит его достройку, пока пройдут все бюрократические процедуры, предусмотренные законом. По словам городского головы, сроки введения моста несколько сместились из-за пандемии, однако объект уже на финальной стадии строительства.

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