Украинские ученые заявили о положительном результате лечения коронавирусной пневмонии стволовыми клетками

3 марта, 2021, 16:53

Группа пациентов, которым пневмонию лечили стволовыми клетками показала значительно лучшие результаты, чем контрольная группа, которая не получала лечения

Об этом сообщает Институт молекулярной биологии и генетики в Facebook.

"Есть хорошая новость: получены результаты первого этапа клинических исследований по лечению тяжелой коронавирусной пневмонии, а именно т.н. цитокинового шторма, стволовыми клетками", - говорится в сообщении.

В исследовании приняли участь13 мужчин в возрасте от 36 до 73 лет с двусторонней пневмонией, сатурацией ниже 93% и тяжелым течением болезни. На вторую неделю после введения стволовых клеток полностью восстановились легкие у четырех из 13 пациентов. На двадцать четвёртую неделю у пациентов по результатам КТ отмечали положительную динамику восстановления легких, только один пациент имеет признаки фиброзирования в одной доле одного легкого.

Между тем в контрольной группе из 15 пациентов, не получавших клеточной терапии, один человек умер, а у семи возникли проявления фиброзирования легких на восьмой неделе.

"Эти данные позволяют утверждать, что на сегодняшний день применение мезенхимальных стволовых клеток является перспективным методом борьбы с фиброзным перерождением ткани легких вследствие пневмонии, вызванной коронавируса SARS-CoV-2", - утверждает старший научный сотрудник Института молекулярной биологии и генетики НАНУ, к.б. н., Владимир Шаблий.

Клиническое исследование "Лечение коронавирусной COVID-19 пневмонии (возбудитель SARS-CoV-2) криоконсервированных аллогенными мультипотентными мезенхимальных стволовых клеток плаценты и пуповины" проводится при участии Института клеточной терапии в сотрудничестве с Киевской городской клинической больницей № 4 и Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского. Клеточные препараты изготовлены биотехнологической лабораторией Института клеточной терапии в соответствии с международными стандартами.

В ИМБГ отмечают, что в разных странах мира ученые экспериментируют с таким методом восстановления изувеченых коронавирусом легких. В Украине же подобные исследования проводятся впервые.

"Способность мезенхимальных стволовых клеток подавлять высвобождение провоспалительных цитокинов особенно ценна при Ккоронавирусной пневмонии, тяжесть которой обусловлена так называемым цитокиновым штормом. Под термином "цитокиновый шторм" понимают, что активированные SARS-CoV-2 собственные иммунокомпетентные клетки в избытке выделяют биологически активные вещества, вызывающие патологическое воспаление как ткани легких, так и других органов, повышают проницаемость сосудов, что впоследствии способствует развитию фиброза легких", - сообщают в Институте.

Ученые отмечают, что пока речь идет только о первом этапе исследований и клинических испытаний. Для того, чтобы получить полноценные данные об эффективности метода, наблюдение за пациентами должно длиться не менее года.

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