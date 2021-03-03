Украина завершила зиму с рекордными за десять лет запасами газа в хранилищах
Об этом сообщила пресс-служба Укртрансгаза.
"Оператор газохранилищ Украины начинает весну 2021 года с рекордными запасами газа в подземках. По состоянию на 1 марта в хранилищах хранится более 18 млрд куб. м газа - самый высокий уровень наполнения за прошедшие десять лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отбор газа в течение февраля также стал самым высоким за предыдущие восемь лет, достигнув отметки в 2,9 млрд куб.м газа, а в течение 16 дней подряд - с 6 по 21 февраля - из газохранилищ ежесуточно отбирали более 100 млн куб. м газа.
В целом с начала отопительного сезона с газосхових отобрали 10,23 млрд куб.м газа.
В пресс-службе уточнили, что по состоянию на 1 марта иностранные трейдеры хранят 5,6 млрд куб.м газа в режиме "таможенный склад", что в 6,3 раза больше по сравнению с аналогичным перидом прошлого года. В short haul режиме, в частности, накоплены 4,1 млрд куб.м.
Компании-резиденты хранят в режиме "таможенный склад" 0,55 млрд куб.м, что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем газа, накопленного в режиме short haul, составляет 0,48 куб.м.
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