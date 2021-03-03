Украина выйдет из соглашения СНГ по развитию систем мобильной связи
Кабмин одобрил проект закона во время очередного заседания, передает Еспресо.TV.
Согласно пояснительной записке к проекту закона, соглашение определяет договоренности по обеспечению сотрудничества стран-участниц СНГ в сфере развития систем сотовой подвижной связи, совершенствование межгосударственного рынка услуг.
При этом отмечается, что за время, прошедшее с момента подписания соглашения, оно не обрело для Украины практической реализации. Сотрудничество и любые контакты с исполнительными органами СНГ по вопросам реализации по объективным причинам не происходят. Поэтому нет оснований для обмена информацией о каких-либо обязательствах сторон в связи с выходом Украины из указанного соглашения.
В документе также отмечается, что статья 6 соглашения,которая предусматривает проведение мероприятий по приближению национальных нормативно-правовых актов стран СНГ в сфере развития и использования систем сотовой подвижной связи, не соответствует обязательствам, взятым при подписании Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, отмечается в документе.
Отметим, соглашение было подписано 17 января 1997 года в Москве и ратифицировано Законом Украины от 3 марта 1998 года.
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