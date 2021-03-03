Украина расценивает заявление террористов "ДНР" как попытку России выйти из перемирия в одностороннем порядке, - Кравчук

3 марта, 2021, 14:47

3 марта глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук прокомментировал заявление террористов о разрешении вести огонь по украинским позициям

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, первый президент Леони Кравчук, передает пресс-служба ТКГ в Telegram.

"Позиция главы украинской делегации: мы расцениваем это заявление как угрозу одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнение Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 марта террористы "ДНР" заявили, что позволяют себе открывать огонь по украинским позициям

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