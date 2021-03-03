Украина не стоит выходить из Минского процесса, поскольку санкции в отношении России - единственный способ ее ослабления, - Гармаш

3 марта, 2021, 18:52

Украине не стоит выходить из Минского процесса, ведь он связан с санкциями в отношении Российской Федерации, что является единственным способом ослабления нашего противника в войне на Донбассе

Об этом сообщил журналист, член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в программе "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV .

"Я бы не сказал, что Украина отказывается от Минского формата, от ТКГ. Украина сейчас активно борется за то, чтобы трехсторонний формат оставался трехсторонним. К тому же, как ни странно, приходится бороться также с ОБСЕ. Вот буквально несколько минут назад завершилось заседание, я могу сказать, что риторика главы украинской делегации была достаточно жесткой. Однако смущает то, что вопрос решить не удалось", - отметил журналист.

Гармаш подчеркнул, что украинская сторона пишет письма в ОБСЕ, делает правильные заявления, но ситуация не меняется.

"Вопрос об экспертах и участии непонятных людей в дипломатическом процессе будет отдельно обсуждаться Леонидом Кравчуком и Хайди Грау во время встречи. То есть они будут специально встречаться и решать этот вопрос. Надеюсь, что Кравчук будет придерживаться такой же жесткой позиции, как сегодня во время заседания ТКГ", - проинформировал Гармаш

Гармаш добавил, что представители Украины в Трехсторонней контактной группе будут приводить "Минск" реальный в соответствие с "Минском" документальным, где четко определены стороны Трехсторонней контактной группы, роли приглашенных консультантов от ОРДЛО и темы для консультаций с ними: особенности отдельных районов и местные выборы.

Участник ТКГ также добавил, что Украине не стоит выходить из Минского процесса: "К Минскому процессу привязаны санкции против России - единственный наш инструмент ослабления противника. Пока мы не воюем, пока не задействуем военный инструмент, действует только один, который ослабляет Россию - это экономические санкции ".