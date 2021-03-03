Тихановська не участвовала в разработке радикальных планов, - пресс-секретарь оппозиции о подозрении Следкома
Об этом заявила ее пресс-секретарь Анна Красулина, сообщает TUT.BY .
Красулин комментировала обнародование Следственным комитетом Беларуси видео, на котором Тихановська якобы участвует в обсуждении плана захвата административных зданий в Гомеле.
По словам пресс-секретаря, за время предвыборной кампании и протестов, вспыхнувших после выборов, команда Тихановськой общалась с огромным количеством белорусов.
"Часть из них всегда была и остается ориентированной на радикальные меры, но Тихановська никогда не участвовала в разработке таких планов. На опубликованном видео видно, что она вышла из комнаты, чтобы не продолжать обсуждение. И, как показывают более 200 дней белорусского протеста, Тихановська и ее команда поддерживали только мирные методы ", - сказала Красулина.
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- 2 марта Следственный комитет Беларуси передал в Генпрокуратуру документы на экстрадицию экс-кандидата на пост президента Светланы Тихановськой по делу об организации массовых беспорядков. Ведомство также сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц Тихановськой.
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