Тихановська не участвовала в разработке радикальных планов, - пресс-секретарь оппозиции о подозрении Следкома

3 марта, 2021, 07:35

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановська выступала только за мирные методы протеста

Об этом заявила ее пресс-секретарь Анна Красулина, сообщает TUT.BY .

Красулин комментировала обнародование Следственным комитетом Беларуси видео, на котором Тихановська якобы участвует в обсуждении плана захвата административных зданий в Гомеле.

По словам пресс-секретаря, за время предвыборной кампании и протестов, вспыхнувших после выборов, команда Тихановськой общалась с огромным количеством белорусов.

"Часть из них всегда была и остается ориентированной на радикальные меры, но Тихановська никогда не участвовала в разработке таких планов. На опубликованном видео видно, что она вышла из комнаты, чтобы не продолжать обсуждение. И, как показывают более 200 дней белорусского протеста, Тихановська и ее команда поддерживали только мирные методы ", - сказала Красулина.

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