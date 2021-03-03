Требуем прекратить грязную кампанию против пятого президента Порошенко - Андрей Парубий

3 марта, 2021, 15:59

"Европейская Солидарность" требует прекратить грязную информационную кампанию против лидера партии Петра Порошенко. Об этом с трибуны парламента заявил народный депутат Андрей Парубий

"Европейская Солидарность" требует прекратить грязную кампанию против Петра Порошенко. Хочу напомнить, что за несколько лет нашей команде удалось провести ряд масштабных обменов пленными. При этом Порошенко не выдал России ни Цемаха как ключевого свидетеля преступления, ни "беркутовцев", которые расстреливали нас на Майдане. Их выпустил из рук Зеленский по личному заказу Путина", - заявил Андрей Парубий.

Он заметил, что нынешняя власть, забывая о внешнем враге, пытается воевать внутри с украинскими патриотами.

"Сегодня мы наблюдаем очередное такое шоу с целью прикрыть собственные просчеты, начиная с неспособности обеспечить страну вакциной - и заканчивая ситуацией в экономике и в провале борьбы с коррупцией. Мы до сих пор имеем пророссийских силовиков в Офисе Президента, ГБР и других структурах. Мы имеем Портнова в судах, и соответствующие решения судов о заключении украинских патриотов - как вопрос по Стерненко, как травля Риффмастера и Кузьменко. Как попытки вершить расправу над членами "Европейской Солидарности" Федыной, Звиробий, Чорновол. Мы наконец имеем дело "вагнеровцев", когда власть отпускает российских наемников и убийц, а ветераны сидят в тюрьмах. На этом фоне разворачивается очередной позорный сериал с очередными пленками. Особенно цинично, что этот сериал касается вопроса обмена пленными", - говорит Парубий.

Он также отметил, что "Европейская Солидарность" требует немедленных действий в отношении лиц, подозреваемых в терроризме. "Мы верим, что правоохранительные органы имеют достаточно доказательств. А раз так - они должны предъявить подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения в отношении лиц, подозреваемых в тяжком преступлении. Я убежден: люди, которые финансируют терроризм по решению СНБО - Медведчук, Козак - должны сидеть в тюрьме, а не в зале Верховной Рады Украины. Это требование и украинского народа, и "Европейской Солидарности", - говорит Андрей Парубий.

"Мы еще раз призываем президента Зеленского прекратить снимать дешевые постановочные шоу. Их легче снимать, чем вести собственную политику. Но без собственного понимания стратегии государства, без собственного понимания, что патриоты Украины и являются той основой, которая защищает Украину от российской агрессии, невозможно строить государство", - резюмирует Андрей Парубий.