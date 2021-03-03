Тепло до +14°C и порывистый ветер: прогноз погоды от Натальи Диденко на 4 марта
3 марта, 2021, 15:40
В Украине 4 марта будут порывистый ветер и теплая погода, однако на выходные придет похолодание
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .
"Антициклон Жаклин и завтра будет разгонять над Украиной влажные облака", - сообщила она.
Поэтому 4 марта осадков не ожидается.
Ожидается теплая погода днем до +7°C...+14°C.
Разве что на северо-востоке будет свежее, где-то +2°C...+4°C.
"Ветер, правда, будет немножко психовать, порывистый", - отметила синоптик.
В Киеве завтра будет сухо и тепло, до +10°C.
В пятницу придут осадки, а в субботу-воскресенье похолодает.
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