Татаров не имеет статуса подозреваемого или обвиняемого по делам Майдана, - прокурор Донской

3 марта, 2021, 17:33

Заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров, который во время Революции Достоинства занимал должность заместителя руководителя Главного следственного управления МВД, не является подозреваемым или обвиняемым по делам о событиях Евромайдана

Об этом заявил в интервью Цензору.НЕТ. начальник Департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора Алексей Донской.

"Статуса подозреваемого или обвиняемого он не имеет. Относительно того, проверяются ли его действия в уголовном производстве, я не могу сказать. В каждом деле может проверяться круг лиц, которые работали в определенной институции или были причастными к определенным событиям. И этот круг не может быть ограничен или категорически определен", - сказал Донской.

Во время расстрелов активистов Революции Достоинства, Татаров дал брифинг, где заявил, что "работники милиции не использовали огнестрельного оружия". Также он утверждал, что некоторые из погибших митингующих якобы имели ранения в затылок, что может свидетельствовать о том, что стреляли в них люди, которые были рядом.