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Espreso.tvОбществоТатаров не имеет статуса подозреваемого или обвиняемого по делам Майдана, - прокурор Донской

Татаров не имеет статуса подозреваемого или обвиняемого по делам Майдана, - прокурор Донской


фото: censor.net
Заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров, который во время Революции Достоинства занимал должность заместителя руководителя Главного следственного управления МВД, не является подозреваемым или обвиняемым по делам о событиях Евромайдана

Об этом заявил в интервью Цензору.НЕТ. начальник Департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора Алексей Донской.

"Статуса подозреваемого или обвиняемого он не имеет. Относительно того, проверяются ли его действия в уголовном производстве, я не могу сказать. В каждом деле может проверяться круг лиц, которые работали в определенной институции или были причастными к определенным событиям. И этот круг не может быть ограничен или категорически определен", - сказал Донской.

  • Во время расстрелов активистов Революции Достоинства, Татаров дал брифинг, где заявил, что "работники милиции не использовали огнестрельного оружия". Также он утверждал, что некоторые из погибших митингующих якобы имели ранения в затылок, что может свидетельствовать о том, что стреляли в них люди, которые были рядом.

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