Танцевала с Путиным: экс-главу МИД Автрии Карин Кнайсль устраивают в "Роснефть"

3 марта, 2021, 19:12

Российское правительство предлагает устроить экс-главу австрийского МИД Карин Кнайсль независимым директором в совете директоров компании "Роснефть"

Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, передает Общественное.

На сайте российского правительства разместили документ, в котором экс-главу австрийского дипведомства предлагают назначить независимым директором в совете директоров компании "Роснефть".

Напомним, в 2018 году Кнайсль попала в скандал, когда праздновала свадьбу. Она пригласила на торжество, которое состоялось 18 августа, президента РФ Владимира Путина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что приглашение Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии повлияло на доверие между Киевом и Веной.

В Европарламенте тогда призвали Кнайсль покинуть пост.

За главу дипведомства пришлось извиняться канцлеру страны Себастиану Курцу.

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