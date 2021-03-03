Степанов рассказал, как в Украине будут вакцинировать частных врачей от COVID-19

3 марта, 2021, 09:47

Минздрав планирует вакцинировать от COVID-19 всех медиков, независимо от формы собственности больниц, в которых они работают, в том числе и медиков частных клиник

Об этом пишет Интерфакс-Украина .

"Мне позвонили из" Добробуту", у них там тоже есть ковидные стационары, а мы вакцинируем всех медработников, независимо от формы собственности больниц, в которых они работают. И мы тоже будем вакцинировать их медработников", - цитирует издание слова Степанова в эфире телеканале "Украина 24".

В частности, по его словам, в "Добробуте" готовы вакцинироваться 60-65% медиков.

Кроме того, Степанов отметил, что во время кампании вакцинируются и медики старше 60-65 лет.