Степанов рассказал, как в Украине будут вакцинировать частных врачей от COVID-19
3 марта, 2021, 09:47
Минздрав планирует вакцинировать от COVID-19 всех медиков, независимо от формы собственности больниц, в которых они работают, в том числе и медиков частных клиник
Об этом пишет Интерфакс-Украина .
"Мне позвонили из" Добробуту", у них там тоже есть ковидные стационары, а мы вакцинируем всех медработников, независимо от формы собственности больниц, в которых они работают. И мы тоже будем вакцинировать их медработников", - цитирует издание слова Степанова в эфире телеканале "Украина 24".
В частности, по его словам, в "Добробуте" готовы вакцинироваться 60-65% медиков.
Кроме того, Степанов отметил, что во время кампании вакцинируются и медики старше 60-65 лет.
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