Степанов рассчитывает, что в апреле Украина сможет начать закупку вакцин от коронавируса в ЕС

3 марта, 2021, 12:46

Министр здравоохранения Максим Степанов рассчитывает, что в апреле Украина сможет начать закупку COVID-вакцин в ЕС

Об этом Степанов заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает " РБК-Украина ".

Степанов отметил, что переговоры о закупке вакцин в ЕС ведутся на всех уровнях.

"Этот вопрос обсуждается с ЕС уже последние полгода. Сейчас у нас есть определенные сдвиги в этом направлении по закупке непосредственно у Евросоюза. Осторожно могу сказать, что в апреле мы можем рассчитывать", - заявил Степанов.

При этом министр добавил, что Украина не надеется только на помощь от Евросоюза.

"У нас есть собственные контракты. Первые 500 тыс. (доз вакцины - ред.) AstraZeneca уже приехали. Мы ожидаем еще 2 млн именно AstraZeneca. Потом у нас 10 млн Novovax. Это то, что уже подтверждено. И ждем поставки от других производителей ", - добавил Степанов.

Напомним, что международный альянс GAVI сообщил , сколько вакцины от коронавируса Украина получит в рамках механизма COVAX.

Поставки китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac в Украине могут задержаться.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb