Степанов рассчитывает, что в апреле Украина сможет начать закупку вакцин от коронавируса в ЕС
Об этом Степанов заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает " РБК-Украина ".
Степанов отметил, что переговоры о закупке вакцин в ЕС ведутся на всех уровнях.
"Этот вопрос обсуждается с ЕС уже последние полгода. Сейчас у нас есть определенные сдвиги в этом направлении по закупке непосредственно у Евросоюза. Осторожно могу сказать, что в апреле мы можем рассчитывать", - заявил Степанов.
При этом министр добавил, что Украина не надеется только на помощь от Евросоюза.
"У нас есть собственные контракты. Первые 500 тыс. (доз вакцины - ред.) AstraZeneca уже приехали. Мы ожидаем еще 2 млн именно AstraZeneca. Потом у нас 10 млн Novovax. Это то, что уже подтверждено. И ждем поставки от других производителей ", - добавил Степанов.
- Напомним, что международный альянс GAVI сообщил , сколько вакцины от коронавируса Украина получит в рамках механизма COVAX.
- Поставки китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac в Украине могут задержаться.
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