Степанов: Не существует запрета вакцинироваться тем, кто переболел

3 марта, 2021, 07:21

Министр здравоохранения Максим Степанов, который на днях вакцинировался от коронавируса, рассказал, почему он это сделал

Об этом сообщает Украины 24 .

"Действительно, я переболел 3 месяца назад. Согласно нашим рекомендациям и международными протоколами, человек может не прививаться 6 месяцев после болезни. В то же время какого-то запрета не существует", - сказал он.

Степанов ответил на вопрос, есть ли опасность непротокольный реакции иммунной системы.

"Таких случаев зафиксировано в мире не было. Поэтому я решил, в связи с этой антивакцинальной вакханалией, которая уже на протяжении двух месяцев в стране, очень важно, чтобы люди вакцинировались. Тот процент, который показывают социологические исследования, нас не устраивает. Поэтому я решил это сделать (вакцинироваться - ред.) ", - сказал он.