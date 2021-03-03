Степанов: Не существует запрета вакцинироваться тем, кто переболел
Об этом сообщает Украины 24 .
"Действительно, я переболел 3 месяца назад. Согласно нашим рекомендациям и международными протоколами, человек может не прививаться 6 месяцев после болезни. В то же время какого-то запрета не существует", - сказал он.
Степанов ответил на вопрос, есть ли опасность непротокольный реакции иммунной системы.
"Таких случаев зафиксировано в мире не было. Поэтому я решил, в связи с этой антивакцинальной вакханалией, которая уже на протяжении двух месяцев в стране, очень важно, чтобы люди вакцинировались. Тот процент, который показывают социологические исследования, нас не устраивает. Поэтому я решил это сделать (вакцинироваться - ред.) ", - сказал он.
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