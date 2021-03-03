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Espreso.tvОбществоСтало известно, где находится осужденный Навальный

Стало известно, где находится осужденный Навальный

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный находится в СИЗО-3 города Кольчугино Владимирской области

Об этом он написал в Instagram.

"Привет, это все еще Навальный! Но уже не из "Кремлевского централа", а из СИЗО-3 "Кольчугино" Владимирской области. Когда арестанту, который идет на этап, говорят: "Владимирская область", ему становится грустно, такая уж репутация у местных учреждений. Но со мной все хорошо", - говорится в сообщении.

Он заметил, что письма пока не получает.

 

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