Стало известно, где находится осужденный Навальный
3 марта, 2021, 19:26
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный находится в СИЗО-3 города Кольчугино Владимирской области
Об этом он написал в Instagram.
"Привет, это все еще Навальный! Но уже не из "Кремлевского централа", а из СИЗО-3 "Кольчугино" Владимирской области. Когда арестанту, который идет на этап, говорят: "Владимирская область", ему становится грустно, такая уж репутация у местных учреждений. Но со мной все хорошо", - говорится в сообщении.
Он заметил, что письма пока не получает.
- Напомним, 2 февраля Мосгорсуд постановил удовлетворить ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний об отмене условного срока для оппозиционера Алексея Навального и заменить его реальным сроком в колонии
- 27 февраля стало известно, что Алексей Навальный будет отбывать наказание в исправительной колонии в городе Покров Владимирской области.
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