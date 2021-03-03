США назвали компании, против которых ввели санкции по делу Навального

3 марта, 2021, 10:48

Стали известны названия компаний, против которых ввели торговые санкции из-за дела Алексея Навального

Соответствующие данные размещены на сайте Федерального реестр в США.

"Комитет по конечным пользователям министерства торговли решил добавить в список компаний Chimmed Group, Chimconnect GmbH, Chimconnect AG, Pharmkontract GmbH, ФЕМТЕК, Интерлаб, ЛабИнвест; OOO продукты АНАЛИТ, OOO Интертех, Pharmcontract GC, Rau Faem, Регионснаб и Riol-Chemie за их деятельность по распространению в поддержку российской программы оружия массового уничтожения ", - говорится в сообщении.

Девять из этих организаций находятся в России, три в Германии и одна в Швейцарии.

Кроме того, санкции вводятся против 27-го научного центра РФ.

Любые операции, связанные с экспортом в США продукции этих компаний, подпадающих под режим лицензирования "с презумпцией отказа". Также лица, имеющие дела с этими компаниями, рискуют, в свою очередь, попасть под санкции США.

Напомним, ранее сообщалось, что США вводят санкции против России из-за ситуации с отравлением и арестом оппозиционера Алексея Навального. В частности, в "черный список" попадут семь чиновников.

Сегодня стало известно, что санкции за Навального ввел Европейский Союз . Ограничения уже вступили в силу и опубликованы в Официальном журнале ЕС. Они распространяются на четырех чиновников из высших органов власти.

Глава МИД России Сергей Лавров уже успел пригрозить США "однозначным ответом" на санкции против РФ.

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