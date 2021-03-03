Смотрите не в паспорт, а на табло: Роналду установил историческое бомбардирское достижение

3 марта, 2021, 08:47

36-летний португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду забивает не менее 20 голов в 12 сезонах подряд

Об этом сообщает Opta в twitter.

Роналду 2 марта забил в матче чемпионата Италии против "Специи" и помог "Ювентусу" победить 3: 0.

Благодаря этому голу, португалец стал первым футболистом, забившим более 20 голов в каждом из последних 12 сезонов в топ-5 европейских лиг, где Роналду также играл за английский "Манчестер Юнайтед" и испанский "Реал".

В нынешнем чемпионате Италии на счету 36-летнего Роналду 20 мячей и 2 результативные передачи. Всего в сезоне - 27 голов и 3 ассиста.

"Ювентус" 49 очков и занимает в Серии А третье место. От лидера - "Интера" - туринцы отстают на 7 пунктов, "Милан" уступают 3 баллами.

12 - Cristiano Ronaldo is the first player to score 20+ goals in each of the last 12 seasons in the top-5 European Leagues. Giant. #JuveSpezia pic.twitter.com/UN1LBAwBRc - OptaPaolo (@OptaPaolo) March 2, 2021

Напомним, 22 февраля Роналду сделал дубль в матче с "Кротоне" и забил, таким образом, всем командам из Серии А в Италии.

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