Шмыгаль: Карантин спас Украину от итальянского сценария и сохранил жизнь тысячам людей

3 марта, 2021, 14:31

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин спас украинцев от итальянского сценария развития коронавируса

Об этом он заявил во время заседании Кабмина 3 марта, передает Еспресо.TV .

Шмыгаль отметил, что смертность от этого вируса в Украине одной из самых низких в Европе - менее 1,9%.

"Много было критики, но сейчас можно сказать, что он карантин спас Украину от итальянского сценария и сохранил жизнь тысячи людей", - сказал премьер.

Напомним, 7235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 3 марта.

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