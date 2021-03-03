СБУ раскрыла хищение на ремонте аэропорта "Полтава": убытки государства составили более 7,3 млн грн

3 марта, 2021, 10:56

Служба безопасности Украины разоблачила хищения бюджетных денег на капитальном ремонте аэропорта "Полтава", которое нанесло государству ущерб более чем 7,3 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба Управления СБУ в Полтавской области.

Согласно сообщению, СБУ разоблачила в Полтавской области схему присвоения бюджетных денег, выделенных на реконструкцию объектов критической инфраструктуры региона, в том числе аэропорта "Полтава". Сделка нанесла государству ущерб более чем 7,3 млн грн.

По данным следствия, бывшие чиновники облгосадминистрации заключили договор с представителями коммерческой структуры на проведение капитального ремонта нескольких объектов, в том числе здания аэропорта "Полтава". Однако подрядчик выполнили предусмотренные заключенным договором работы лишь частично. Полученную "разность" дельцы вывели в тень.

При этом правоохранители также разоблачили менеджмент компании-подрядчика на уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах при освоении бюджетных средств.

По информации прессслужбы, обвинительный акт в отношении участников схемы хищения бюджетных денег направлено в суд.