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СБУ раскрыла хищение на ремонте аэропорта "Полтава": убытки государства составили более 7,3 млн грн


фото: cfts.org.ua
Служба безопасности Украины разоблачила хищения бюджетных денег на капитальном ремонте аэропорта "Полтава", которое нанесло государству ущерб более чем 7,3 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба Управления СБУ в Полтавской области.

Согласно сообщению, СБУ разоблачила в Полтавской области схему присвоения бюджетных денег, выделенных на реконструкцию объектов критической инфраструктуры региона, в том числе аэропорта "Полтава". Сделка нанесла государству ущерб более чем 7,3 млн грн.

По данным следствия, бывшие чиновники облгосадминистрации заключили договор с представителями коммерческой структуры на проведение капитального ремонта нескольких объектов, в том числе здания аэропорта "Полтава". Однако подрядчик выполнили предусмотренные заключенным договором работы лишь частично. Полученную "разность" дельцы вывели в тень.

При этом правоохранители также разоблачили менеджмент компании-подрядчика на уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах при освоении бюджетных средств.

По информации прессслужбы, обвинительный акт в отношении участников схемы хищения бюджетных денег направлено в суд.

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